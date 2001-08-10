Тихоокеанское
информационное агентство
28 Октября 2020
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На Сахалине начался сбор материалов для будущего музея спорта
16:12, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец украл мопед у гостя своего соседа

Жителя села Березняки подозревают в краже мопеда. Полицейские завели на 38-летнего мужчину уголовное дело.

Установлено, что злоумышленник, находясь в районе улицы Лесная в селе Березняки, обратил внимание, что возле дома его знакомого припаркован чей-то мопед. Как оказалось, к приятелю приехали гости.

Воспользовавшись тем, что его действий никто не видел, подозреваемый откатил двухколесный транспорт к себе домой.

После этого злоумышленник также зашел в гости к своему приятелю.

Там он увидел, что, ничего не подозревающий владелец мопеда, оставил ключи от него на столе, а рядом положил свой мобильный телефон. Похитив данное имущество, гражданин под благовидным предлогом ушел, а затем спрятал украденное имущество. Впоследствии потерпевший обратился за помощью в полицию.

Злоумышленника отпустили под подписку о невыезде.

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