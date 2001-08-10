Еще 85 человек подхватили коронавирус на Сахалине и Курилах

В Сахалинской области COVID-19 за сутки подхватили ещё 85 человек. Об этом сообщили в Telegram-канале @limarenko_official сегодня вечером, 27 октября.

За сутки из больниц выписали 71 человека.

Итого на 27 октября в Сахалинской области 7531 случай заболевания, 5217 человек выписали с выздоровлением, 2313 проходят лечение, 1 пациент умер.