Очевидцев столкновения бензовоза и универсала ищут в Южно-Сахалинске

ОГИБДД Южно-Сахалинска ищет очевидцев аварии, которая произошла 9 октября примерно в 22:00 на улице Сахалинской в районе дома № 100. Там столкнулись Toyota Corolla Fielder и "КамАЗ"

Оба автомобиля получили механические повреждения.

Если вы были очевидцем этого ДТП или оно попало в объектив вашего авторегистратора, сообщите об этом: Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, 46- В, кабинет № 10. Номера для связи: 8(4242) 789-842, 8(4242) 789-847, Whatsapp +79621206698.