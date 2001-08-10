43-х пьяных автомобилистов остановили инспекторы ГИБДД во время рейда

Сотрудники Госавтоинспекции Сахалинской области провели рейд по нетрезвым водителям.

В региональном УГИБДД сообщают, что за 9 месяцев в области зарегистрированы 86 ДТП по вине водителей в состоянии опьянения, в результате которых 16 человек погибли и 117 получили телесные повреждения.

Наряды ДПС несли службу в разных районах областного центра. Инспекторы остановили автомобиль, за рулем которого находился 38-летний пьяный водитель. При проверке по базам данных выяснилось, что в июне мужчину лишили права управления транспортными средствами за аналогичное правонарушение.

Теперь за повторное управление в нетрезвом состоянии водителю грозит уголовная ответственность. Максимальная санкция – лишение свободы на два года с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет.

За время рейда сотрудники Госавтоинспекции Сахалинской области остановили 43 нетрезвых автомобилистов. В отношении 5 из них возбуждены уголовные дела по статье 264.1 УК РФ. Выявлены 44 факта управления транспортными средствами водителями без прав.

"Несмотря на эффективную работу ГИБДД и жесткие административные санкции, граждане, садясь за руль нетрезвыми, по-прежнему рассчитывают избежать наказания. Но страшным в этом случае может быть не наказание, а серьезное ДТП по вине пьяного водителя", - говорят в областном УГИБДД.