Тихоокеанское
информационное агентство
29 Октября 2020
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09:34, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Заболевших коронавирусом сахалинца стало на 93 больше

Заболевших коронавирусом сахалинца стало на 93 больше

В Сахалинской области стало на 93 заболевших коронавирусом больше. Об этом сообщил Telegram-канал губернатора региона Валерия Лимаренко сегодня вечером, 28 октября.

За сутки из лечебных учреждений выписали 84 человека.

Итого на 28 октября в Сахалинской области 7624 случая заболевания, 5301 человек выписаны с выздоровлением, 1 умерший,  2322 проходят лечение.

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