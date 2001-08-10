Заболевших коронавирусом сахалинца стало на 93 больше

В Сахалинской области стало на 93 заболевших коронавирусом больше. Об этом сообщил Telegram-канал губернатора региона Валерия Лимаренко сегодня вечером, 28 октября.

За сутки из лечебных учреждений выписали 84 человека.

Итого на 28 октября в Сахалинской области 7624 случая заболевания, 5301 человек выписаны с выздоровлением, 1 умерший, 2322 проходят лечение.