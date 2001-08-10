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12:32, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил
Сахалинец украл деньги у своего знакомого и "спустил" их на ставки
Безработного мужчину будут судить на Сахалине за кражу денег с банковского счета знакомого. Ранее судимому 39-летнему преступнику грозит до шести лет тюрьмы.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в декабре 2019 года обвиняемый выпивал в гостях. Во время застолья он получил свободный доступ к сим-карте потерпевшего, что позволяло добраться до его банковского счета. Через приложение "мобильный банк" злоумышленник перевёл более 5 000 рублей на свой абонентский счёт.
Похищенные деньги он потратил на онлайн-ставки на спорт.
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Новости происшествий Сахалина и Курил
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