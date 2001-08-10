Тихоокеанское
информационное агентство
29 Октября 2020
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Сахалинец украл деньги у своего знакомого и "спустил" их на ставки
12:32, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец украл деньги у своего знакомого и "спустил" их на ставки

Сахалинец украл деньги у своего знакомого и

Безработного мужчину будут судить на Сахалине за кражу денег с банковского счета знакомого. Ранее судимому 39-летнему преступнику грозит до шести лет тюрьмы.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в декабре 2019 года обвиняемый выпивал в гостях. Во время застолья он получил свободный доступ к сим-карте потерпевшего, что позволяло добраться до его банковского счета. Через приложение "мобильный банк" злоумышленник перевёл более 5 000 рублей на свой абонентский счёт.

Похищенные деньги он потратил на онлайн-ставки на спорт.

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