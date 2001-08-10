Восемь пожарных тушили диван в Охе

Сообщение о возгорании в четырехэтажном жилом доме на ул. Карла Маркса в Охе поступило диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона 28 октября в 20.24.

Огнеборцы были на месте уже через 4 минуты. К этому моменту одна из квартир была вся в дыму, там горел диван. Площадь пожара составила 0,5 квадратных метров.



Возгорание локализовали в 20.39, а в 20.41 полностью ликвидировали. В тушении участвовали 8 человек и 2 единицы техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливают эксперты, сообщали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.