Тихоокеанское
информационное агентство
29 Октября 2020
Сегодня 16:49
77,55|91,26|39,53
Сахалинец украл деньги у своего знакомого и "спустил" их на ставки
16:42, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Восемь пожарных тушили диван в Охе

Сообщение о возгорании в четырехэтажном жилом доме на ул. Карла Маркса в Охе поступило диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона 28 октября в 20.24.

Огнеборцы были на месте уже через 4 минуты. К этому моменту одна из квартир была вся в дыму, там горел диван. Площадь пожара составила 0,5 квадратных метров.

Возгорание локализовали в 20.39, а в 20.41 полностью ликвидировали. В тушении участвовали 8 человек и 2 единицы техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливают эксперты, сообщали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?