COVID-19 заразился еще 91 сахалинец

Ещё 91 случаем заболевания коронавирусом пополнилась статистика в Сахалинской области за сутки. При этом 70 человек побороли опасную инфекцию, сообщает Telegram-канал губернатора Валерия Лимаренко.

Итого на 29 октября на островах 7715 случаев заболевания, 5371 человек выписаны с выздоровлением, 1 умерший, 2343 проходят лечение.