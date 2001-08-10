Тихоокеанское
информационное агентство
30 Октября 2020
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09:34, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

COVID-19 заразился еще 91 сахалинец

COVID-19 заразился еще 91 сахалинец

Ещё 91 случаем заболевания коронавирусом пополнилась статистика в Сахалинской области за сутки. При этом 70 человек побороли опасную инфекцию, сообщает Telegram-канал губернатора Валерия Лимаренко.

Итого на 29 октября на островах 7715 случаев заболевания, 5371 человек выписаны с выздоровлением, 1 умерший, 2343 проходят лечение.

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