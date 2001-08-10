Вторую смерть от коронавируса зарегистрировали на Сахалине

В Сахалинской области подтвержден второй случай смерти от COVID-19

Эксперты-патологоанатомы подтвердили еще один факт смерти от коронавируса. Умерший – житель Южно-Сахалинска 1935 года рождения. В анамнезе у мужчины множество хронических заболеваний, в том числе обструктивная болезнь легких, онкопатология.

В связи с тяжестью состояния пациент был госпитализирован в Долинскую ЦРБ, где ему оказывалось комплексное лечение. Тяжелое течение болезни не оставило шансов на излечение.

Коронавирус, как причина смерти, подтвержден результатами патоморфологического исследования.