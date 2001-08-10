Тихоокеанское
информационное агентство
31 Октября 2020
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16:14, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Вторую смерть от коронавируса зарегистрировали на Сахалине

Вторую смерть от коронавируса зарегистрировали на Сахалине
В Сахалинской области подтвержден второй случай смерти от COVID-19
 
 
Эксперты-патологоанатомы подтвердили еще один факт смерти от коронавируса. Умерший – житель Южно-Сахалинска 1935 года рождения. В анамнезе у мужчины множество хронических заболеваний, в том числе обструктивная болезнь легких, онкопатология. 
 
В связи с тяжестью состояния пациент был госпитализирован в Долинскую ЦРБ, где ему оказывалось комплексное лечение. Тяжелое течение болезни не оставило шансов на излечение. 
 
Коронавирус, как причина смерти, подтвержден результатами патоморфологического исследования.

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