Больше 100 сахалинцев заразились коронавирусом за последние сутки

Коронавирусная статистика пополнилась 105 случаями на Сахалине и Курилах за сутки. При этом 8 человек вылечились от опасной инфекции. Об этом сообщил Telegram-канал губернатора Лимаренко сегодня вечером.

Итого на 1 ноября на островах 8008 случаев заболевания, два из них - летальные. Выздоровели 5536 человек, еще 2470 проходят лечение.