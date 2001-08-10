Тихоокеанское
информационное агентство
2 Ноября 2020
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09:34, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Больше 100 сахалинцев заразились коронавирусом за последние сутки

Больше 100 сахалинцев заразились коронавирусом за последние сутки

Коронавирусная статистика пополнилась 105 случаями на Сахалине и Курилах за сутки. При этом 8 человек вылечились от опасной инфекции. Об этом сообщил Telegram-канал губернатора Лимаренко сегодня вечером.

Итого на 1 ноября на островах 8008 случаев заболевания, два из них - летальные. Выздоровели 5536 человек, еще 2470 проходят лечение.

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