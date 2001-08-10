Тихоокеанское
информационное агентство
2 Ноября 2020
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13:12, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Мотоциклист умер через 2 дня после ДТП в Невельском районе

Смертельное ДТП произошло в Невельском районе в минувшую пятницу, 30 октября.

Как сообщили в региональном УГИБДД, примерно в 7.15 56-летний мужчина без водительских прав соответствующей категории ехал на незарегистрированном мотоцикле по улице Шахтовой в селе Горнозаводск. Шёл проливной дождь. В районе дома № 17 сахалинец не справился с управлением, вследствие чего транспорт врезался в дорожное ограждение и опрокинулся

Мужчина получил тяжелые травмы. Его доставили в больницу, где он скончался через двое суток.

"При этом, водитель мотоцикла управлял мотоциклом с нарушением требований ОСАГО и без мотошлема. По данному факту проводится проверка", - добавили в Госавтоинспекции.

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