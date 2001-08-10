Тихоокеанское
информационное агентство
2 Ноября 2020
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16:12, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинка украла дорогостоящие духи из магазина

Сахалинка украла дорогостоящие духи из магазина

Серийную воровку задержали полицейские Южно-Сахалинска. Молодая женщина обокрала в областном центре три магазина.

Как рассказали в региональном УМВД, в конце октября 27-летняя злоумышленница украла парфюм на 25 тысяч рублей. Как только сотрудники торговых точек заметили пропажу, то сразу обратились в полицию. По факту краж возбудили уголовные дела.

Как выяснилось позже, похищенное женщина продала, а деньги потратила. Сейчас стражи порядка выясняют, причастна ли подозреваемая к совершению аналогичных преступлений. Ведется следствие.

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