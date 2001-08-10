Тихоокеанское
информационное агентство
4 Ноября 2020
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09:34, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Статистика Сахалинской области пополнилась 108 случаями заболевания Covid-19

Статистика Сахалинской области пополнилась 108 случаями заболевания Covid-19

В Сахалинской области за сутки выявили 108 заболевших коронавирусом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко. 26 человек выписаны.

Итого на 2 ноября в Сахалинской области 8116 случаев заболевания, 5562 человека выписаны с выздоровлением, 3 умерших,  2551 проходят лечение.

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