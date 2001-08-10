Третью смерть от коронавируса подтвердили на Сахалине

Жительница Южно-Сахалинска умерла от Covid-19, сообщил Telegram-канал Валерия Лимаренко. Это уже третья смерть от коронавирусной инфекции на островах.

Погибшая - жительница Южно-Сахалинска 1969 года рождения. Она умерла в стационаре после интенсивного курса лечения. Смерть от Covid-19 подтвердили специалисты по результатам патоморфологического исследования.

Лечение осложняло наличие хронических заболеваний, одним из ухудшающих положение факторов являлось ожирение 3 степени. По данным специалистов, лишний вес провоцирует развитие многих заболеваний, а в случае с Covid-инфекцией излишняя масса тела осложняет восстановительные процессы.