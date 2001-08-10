Тихоокеанское
информационное агентство
4 Ноября 2020
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11:32, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Магазин в Южно-Сахалинске оштрафовали на 3 млн рублей за продажу нелицензионного алкоголя

Магазин в Южно-Сахалинске оштрафовали на 3 млн рублей за продажу нелицензионного алкоголя

Арбитражный суд Сахалинской области оштрафовал торговую компанию на три миллиона рублей за продажу нелицензионного алкоголя ночью.

Как рассказали в региональном министерстве торговли, в ноябре прошлого года сотрудники ведомства провели контрольную закупку спиртного в одном из торговых объектов в Южно-Сахалинске.

"Продавец магазина, в котором не было действующей лицензии на розничную продажу алкоголя, сорвала с бутылки часть федеральной специальной марки. Нарушение произошло после 23.00. Бутылки с шампанским и пивной напиток изъяты.

Таким образом, одним действием компания совершила три нарушения: продала спиртное в ночное время, без лицензии и маркировки", - уточнили в министерстве.

Постановления мирового судьи судебного участка Южно-Сахалинска вступили в законную силу в феврале и марте 2020 года, юрлицо привлекли к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ в виде штрафа в размере 110 тысяч рублей, по ч. 4 ст. 15.12 КоАП РФ в виде предупреждения.

Решением Арбитражного суда Сахалинской области, вступившим в законную силу в июне этого года и оставленным без изменения судом кассационной инстанции в октябре, за указанные нарушения наказал компания штрафом в размере 3-х млн рублей. Алкоголь уничтожат.

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