Молодой южносахалинец без прав сбил женщину на пешеходном переходе

Авария с участием 18-летнего водителя и 52-летней женщины произошла сегодня, 3 ноября, в Южно-Сахалинске. Молодой парень за рулём иномарки сбил пешехода, когда она переходила дорогу по "зебре".

Как сообщили в ГИБДД Сахалинской области, авария произошла в 10:55 в районе дома № 82 по улице Пуркаева. По предварительным данным, 52-летняя островитянка переходила дорогу по нерегулируемому переходу. В это момент её сбил 18-летний водитель, управляющий Nissan Pathfinder. Прав у него не было. Женщина получила травмы средней степени тяжести.

Как следует из информации госавтоинспекции, водителя накажут по нескольким статьям: непредоставление преимущества пешеходам (штраф от 1 500 до 2 500 рублей) и нарушение ПДД, повлекшее вред здоровью средней степени тяжести (штраф от 10 000 до 25 000 рублей или лишение права управления на срок от полутора до двух лет).

Накажут и собственника "Ниссана", который дал автомобиль водителю без прав - ему грозит штраф до 30 тысяч рублей.