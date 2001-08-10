Молодой южносахалинец без прав сбил женщину на пешеходном переходе
Авария с участием 18-летнего водителя и 52-летней женщины произошла сегодня, 3 ноября, в Южно-Сахалинске. Молодой парень за рулём иномарки сбил пешехода, когда она переходила дорогу по "зебре".
Как сообщили в ГИБДД Сахалинской области, авария произошла в 10:55 в районе дома № 82 по улице Пуркаева. По предварительным данным, 52-летняя островитянка переходила дорогу по нерегулируемому переходу. В это момент её сбил 18-летний водитель, управляющий Nissan Pathfinder. Прав у него не было. Женщина получила травмы средней степени тяжести.
Как следует из информации госавтоинспекции, водителя накажут по нескольким статьям: непредоставление преимущества пешеходам (штраф от 1 500 до 2 500 рублей) и нарушение ПДД, повлекшее вред здоровью средней степени тяжести (штраф от 10 000 до 25 000 рублей или лишение права управления на срок от полутора до двух лет).
Накажут и собственника "Ниссана", который дал автомобиль водителю без прав - ему грозит штраф до 30 тысяч рублей.
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