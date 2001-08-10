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09:32, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил
Еще 105 сахалинцев и курильчан заразились коронавирусом
В Сахалинской области COVID-19 за сутки подхватили ещё 105 человек. Об этом сообщили в Telegram-канале @limarenko_official сегодня вечером, 4 ноября.
За сутки из больниц выписали 35 человек.
Итого на 4 ноября в Сахалинской области 8324 случая заболевания, 5631 человека выписали с выздоровлением, 2690 проходят лечение, 3 пациента умерли.
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