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15:04, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил
Коронавирус унёс жизнь врача Охинской ЦРБ
Коронавирус унёс четвертую жизнь в Сахалинской области.
На этот раз жертвой опасного вируса стал главный врач отделения скорой медицинской помощи Охинской районной больницы Игорь Силенгинский. По долгу службы он постоянно находился на передовой борьбы с ковидом, передает Telegram-канал губернатора Лимаренко.
Он регулярно выезжал к инфицированным, сопровождал пациентов на госпитализацию в соседние районы. В результате заразился сам – медики приложили все силы к спасению коллеги, но болезнь победила.
"Такие врачи, как Игорь Силенгинский – пример настоящего служения профессии и человеколюбия. Заболевание не щадит ни пациентов, ни медицинских работников. Но медики на передовой, они рискуют своими жизнями, чтобы спасти других. Этот врач – настоящий герой, мне искренне жаль, что такие люди уходят", - написал глава региона.
Семье врача помогут в организации похорон и получении социальных выплат, предусмотренных законодательством.
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