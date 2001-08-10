Тихоокеанское
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15:04, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Коронавирус унёс жизнь врача Охинской ЦРБ

Коронавирус унёс жизнь врача Охинской ЦРБ
Коронавирус унёс четвертую жизнь в Сахалинской области. 
 
На этот раз жертвой опасного вируса стал главный врач отделения скорой медицинской помощи Охинской районной больницы Игорь Силенгинский. По долгу службы он постоянно находился на передовой борьбы с ковидом, передает Telegram-канал губернатора Лимаренко.
 
Он регулярно выезжал к инфицированным, сопровождал пациентов на госпитализацию в соседние районы. В результате заразился сам – медики приложили все силы к спасению коллеги, но болезнь победила.
 
"Такие врачи, как Игорь Силенгинский – пример настоящего служения профессии и человеколюбия. Заболевание не щадит ни пациентов, ни медицинских работников. Но медики на передовой, они рискуют своими жизнями, чтобы спасти других. Этот врач – настоящий герой, мне искренне жаль, что такие люди уходят", - написал глава региона.
 
Семье врача помогут в организации похорон и получении социальных выплат, предусмотренных законодательством.

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