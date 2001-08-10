Тихоокеанское
информационное агентство
7 Ноября 2020
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09:34, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Еще 102 сахалинца заболели коронавирусом

Еще 102 сахалинца заболели коронавирусом

В Сахалинской области за сутки выявили еще 102 человека, заболевших коронавирусом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко. 22 человека выписаны с выздоровлением.

Итого на 5 ноября в островном регионе 8426 случаев заболевания, 5653 человека выписаны с выздоровлением, 4 скончались,  2769 проходят лечение.

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