Еще 102 сахалинца заболели коронавирусом

В Сахалинской области за сутки выявили еще 102 человека, заболевших коронавирусом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко. 22 человека выписаны с выздоровлением.

Итого на 5 ноября в островном регионе 8426 случаев заболевания, 5653 человека выписаны с выздоровлением, 4 скончались, 2769 проходят лечение.