Бесхозное строение горело в Чехове

Cообщение о возгорании бесхозного строения в районе ул. Северной в селе Чехов поступило диспетчеру Холмского пожарно-спасательного гарнизона 5 ноября в 14.39.

Огнеборцы были на месте уже через 4 минуты. К этому моменту строение горело по всей площади, это около 14 квадратных метров.

Возгорание локализовали в 15.07, а в 15.22 полностью ликвидировали. В тушении участвовали 4 человека и 2 единицы техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливают специалисты, сообщили в региональном ГУ МЧС.