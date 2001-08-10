Тихоокеанское
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7 Ноября 2020
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13:12, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Бесхозное строение горело в Чехове

Бесхозное строение горело в Чехове

Cообщение о возгорании бесхозного строения в районе ул. Северной в селе Чехов поступило диспетчеру Холмского пожарно-спасательного гарнизона 5 ноября в 14.39.

Огнеборцы были на месте уже через 4 минуты. К этому моменту строение горело по всей площади, это около 14 квадратных метров.

Возгорание локализовали в 15.07, а в 15.22 полностью ликвидировали. В тушении участвовали 4 человека и 2 единицы техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливают специалисты, сообщили в региональном ГУ МЧС.

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