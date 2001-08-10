Тихоокеанское
информационное агентство
11 Ноября 2020
Сегодня 03:21
76,40|90,36|42,21
Сахалинцы получили условный срок за организацию казино
09:34, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Ещё у 106 сахалинцев диагностировали COVID-19 за последние сутки

Ещё у 106 сахалинцев диагностировали COVID-19 за последние сутки

В Сахалинской области за сутки COVID-19 диагностировали у 106 человек. Об этом сообщили в Telegram-канале @limarenko_official сегодня вечером, 9 ноября.

Из больниц выписали 4 человек.

Итого на 9 ноября в Сахалинской области 8859 случаев заболевания, 5814 человек выписали с выздоровлением, 3041 проходят лечение, 4 пациента умерли.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?