Ещё у 106 сахалинцев диагностировали COVID-19 за последние сутки

В Сахалинской области за сутки COVID-19 диагностировали у 106 человек. Об этом сообщили в Telegram-канале @limarenko_official сегодня вечером, 9 ноября.

Из больниц выписали 4 человек.

Итого на 9 ноября в Сахалинской области 8859 случаев заболевания, 5814 человек выписали с выздоровлением, 3041 проходят лечение, 4 пациента умерли.