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14:32, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил
Сахалинцы получили условный срок за организацию казино
Приговор Южно-Сахалинского городского суда по уголовному делу в отношении предпринимателя и четырех его сотрудников вступил в силу. Они признаны виновными в незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с извлечением дохода в особо крупном размере.
Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, суд установил, что с сентября 2017 года по март 2018 года осуждённые проводили на территории областного центра азартные игры.
Для того, чтобы придать нелегальной деятельности законный вид, организатор группы открыл клуб, в котором посетитель мог принять участие в азартных играх только после приобретения в кассе заведения билетов и игровых фишек, которые назвали развлекательными жетонами.
Жетоны можно было потратить как на оплату услуг бара, кальяна, сопровождения танцовщиц, развлекательных танцев. Проигрыш фишек во время карточных игр не лишал участника азартной игры права вновь приобрести в кассе заведения билеты и игровые фишки для последующей игры.
За полгода осужденные получили доход более 9 миллионов рублей.
На суде мужчины виновными себя не признали, полагали, что заслуживают оправдания.
Суд назначил обвиняемым наказание в виде лишения свободы от 2 лет до 3 лет 6 месяцев условно.
Не согласившись с приговором, сторона защиты обжаловала его, но суд апелляционной инстанции признал доводы стороны защиты необоснованными, приговор вступил в законную силу.
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Новости происшествий Сахалина и Курил
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