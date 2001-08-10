Тихоокеанское
информационное агентство
11 Ноября 2020
Сегодня 03:21
76,40|90,36|42,21
Сахалинцы получили условный срок за организацию казино
14:32, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинцы получили условный срок за организацию казино

Приговор Южно-Сахалинского городского суда по уголовному делу в отношении предпринимателя и четырех его сотрудников вступил в силу. Они признаны виновными в незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с извлечением дохода в особо крупном размере.
 
Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, суд установил, что с сентября 2017 года по март 2018 года осуждённые проводили на территории областного центра азартные игры.
 
Для того, чтобы придать нелегальной деятельности законный вид, организатор группы открыл клуб, в котором посетитель мог принять участие в азартных играх только после приобретения в кассе заведения билетов и игровых фишек, которые назвали развлекательными жетонами.
 
Жетоны можно было потратить как на оплату услуг бара, кальяна, сопровождения танцовщиц, развлекательных танцев. Проигрыш фишек во время карточных игр не лишал участника азартной игры права вновь приобрести в кассе заведения билеты и игровые фишки для последующей игры.
 
За полгода осужденные получили доход более 9 миллионов рублей.
 
На суде мужчины виновными себя не признали, полагали, что заслуживают оправдания.
 
Суд назначил обвиняемым наказание в виде лишения свободы от 2 лет до 3 лет 6 месяцев условно.
 
Не согласившись с приговором, сторона защиты обжаловала его, но суд апелляционной инстанции признал доводы стороны защиты необоснованными, приговор вступил в законную силу.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?