Тихоокеанское
информационное агентство
12 Ноября 2020
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COVID-19 за сутки выявили еще у 107 человек в Сахалинской области

COVID-19 за сутки выявили еще у 107 человек в Сахалинской области

В Сахалинской области за сутки выявили 107 заболевших коронавирусом. Об этом в своем instagram-канале сообщило сегодня министерство здравоохранения островного региона. 64 человека выписаны.

Итого на 10 ноября в Сахалинской области 8 966 случаев заболевания, 5 878 человек выписаны с выздоровлением, 4 умерших, 3 084 проходят лечение.

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