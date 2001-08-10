COVID-19 за сутки выявили еще у 107 человек в Сахалинской области

В Сахалинской области за сутки выявили 107 заболевших коронавирусом. Об этом в своем instagram-канале сообщило сегодня министерство здравоохранения островного региона. 64 человека выписаны.

Итого на 10 ноября в Сахалинской области 8 966 случаев заболевания, 5 878 человек выписаны с выздоровлением, 4 умерших, 3 084 проходят лечение.