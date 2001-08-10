Предприятие в Ногликах оштрафовали на 120 тысяч рублей из-за забывчивости

Сахалинская прокуратура возбудила дело об административном нарушении в отношении ногликского предприятия ООО "Спецавтотранспорт". Там приняли на работу бывшего госслужащего, но прежнего нанимателя об этом не уведомили.

Соблюдение антикоррупционного законодательства проверила прокуратура Ногликского района. Там узнали, что на должность юрисконсульта - специалиста по тендерной работе - взяли бывшего государственного гражданского служащего. Однако работодатель не уведомил об этом бывшего нанимателя по прежнему месту работы, хотя обязан был это сделать в 10-дневный срок со дня приёма.

В связи с этим в отношении юридического и должностного лица возбудили дела об административном правонарушении. По итогам их рассмотрения виновных привлекли к административной ответственности в виде штрафа в 120 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области.