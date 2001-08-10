Тихоокеанское
информационное агентство
12 Ноября 2020
Сегодня 15:41
76,21|90,05|43,03
Проект строительства порта в Макаровском районе проходит согласование в федеральных структурах
16:42, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Предприятие в Ногликах оштрафовали на 120 тысяч рублей из-за забывчивости

Сахалинская прокуратура возбудила дело об административном нарушении в отношении ногликского предприятия ООО "Спецавтотранспорт". Там приняли на работу бывшего госслужащего, но прежнего нанимателя об этом не уведомили.

Соблюдение антикоррупционного законодательства проверила прокуратура Ногликского района. Там узнали, что на должность юрисконсульта - специалиста по тендерной работе - взяли бывшего государственного гражданского служащего. Однако работодатель не уведомил об этом бывшего нанимателя по прежнему месту работы, хотя обязан был это сделать в 10-дневный срок со дня приёма.

В связи с этим в отношении юридического и должностного лица возбудили дела об административном правонарушении. По итогам их рассмотрения виновных привлекли к административной ответственности в виде штрафа в 120 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?