Подростки в Новоалександровске укатили и разобрали чужой автомобиль

Двоих подростков задержали сахалинские полицейские. Их подозревают в краже и разборе автомобиля, который юноши откатили в гараж со стоянки.

Как рассказали в УМВД по Сахалинской области, к ним обратился 32-летний южносахалинец. Он рассказал, что у него сломалась машина, и он оставил её на стоянке возле супермаркета на пару дней. Однако, придя туда, автомобиля он не обнаружил.

Выяснилось, что машина привлекла внимание 16-летнего жителя села Сокол и 15-летнего жителя областного центра. Дождавшись темноты, они откатили автомобиль в гараж, где разобрали его на запчасти. Там оперативники его и нашли.

Возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 158 УК РФ "Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину". За присвоение автозапчастей подросткам также придётся ответить. На время следствия их отпустили под подписку о невыезде.