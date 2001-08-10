Тихоокеанское
информационное агентство
12 Ноября 2020
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09:34, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Еще 126 человек заразились коронавирусом на Сахалине

Еще 126 человек заразились коронавирусом на Сахалине

Коронавирусная статистика пополнилась 126 случаями на Сахалине и Курилах за сутки. За тот же период 156 человек вылечились от опасной инфекции. Об этом сообщил Telegram-канал губернатора Лимаренко сегодня вечером.

Итого на 11 ноября на островах 9 092 случая заболевания COVID-19, из них 4 летальных. 6 034 человека выписали с выздоровлением, ещё 3 054 проходят лечение.

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