Еще 126 человек заразились коронавирусом на Сахалине

Коронавирусная статистика пополнилась 126 случаями на Сахалине и Курилах за сутки. За тот же период 156 человек вылечились от опасной инфекции. Об этом сообщил Telegram-канал губернатора Лимаренко сегодня вечером.

Итого на 11 ноября на островах 9 092 случая заболевания COVID-19, из них 4 летальных. 6 034 человека выписали с выздоровлением, ещё 3 054 проходят лечение.