Двух человек сбил внедорожник в Южно-Сахалинске

ДТП произошло в Южно-Сахалинске сегодня, 12 ноября, в десятом часу утра. Об этом пишет astv.ru.

По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Land Cruiser двигался по улице Сахалинской с востока на запад. Он сбил двух пешеходов. Оба лежат на проезжей части. Оба человека живы.

10:15. По уточненной информации, пострадавшие - супружеская пара. Им 40-50 лет. Они переходили дорогу по пешеходному переходу. Внедорожник протащил их несколько метров.