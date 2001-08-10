Тихоокеанское
информационное агентство
12 Ноября 2020
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10:12, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Двух человек сбил внедорожник в Южно-Сахалинске

Двух человек сбил внедорожник в Южно-Сахалинске

ДТП произошло в Южно-Сахалинске сегодня, 12 ноября, в десятом часу утра. Об этом пишет astv.ru.

По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Land Cruiser двигался по улице Сахалинской с востока на запад. Он сбил двух пешеходов. Оба лежат на проезжей части. Оба человека живы.

10:15. По уточненной информации, пострадавшие - супружеская пара. Им 40-50 лет. Они переходили дорогу по пешеходному переходу. Внедорожник протащил их несколько метров.

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