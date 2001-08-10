Семье погорельцев из Долинска нужна помощь

Семье из Долинска требуется помощь после пожара, который произошел в ночь с 10 на 11 ноября. В семье растет 12-летний сын. Его родителями и ребенку требуются одежда, обувь, канцтовары и т.д.

В Главном управлении МЧС России по Сахалинской области уточняют, что сообщение о пожаре поступило диспетчеру Долинского пожарно-спасательного гарнизона 11 ноября в 02:19. Первый пожарный расчет прибыл через 6 минут. На тот момент крыша горела открытым пламенем на общей площади 200 кв.метров. Возгорание локализовали в 04:02, а в 11:15 полностью ликвидировали. В тушении участвовали 16 человек и 5 единиц техники.

Информация для тех, кто может помочь семье:

Рост мальчика 154 см, размер одежды - 38-40, обуви - 39-40

Рост отца 175 см, размер одежды - 44-46, обуви - 40-41.

Рост матери 158 см, размер одежды - 60-62, обуви - 39.

По всем вопросам обращаться по номеру 89241824207 Голосов Станислав Юрьевич.

Семья заранее благодарит неравнодушных земляков и надеется на их поддержку.