77,11|90,81|44,54
16:12, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил
Семье погорельцев из Долинска нужна помощь
Семье из Долинска требуется помощь после пожара, который произошел в ночь с 10 на 11 ноября. В семье растет 12-летний сын. Его родителями и ребенку требуются одежда, обувь, канцтовары и т.д.
В Главном управлении МЧС России по Сахалинской области уточняют, что сообщение о пожаре поступило диспетчеру Долинского пожарно-спасательного гарнизона 11 ноября в 02:19. Первый пожарный расчет прибыл через 6 минут. На тот момент крыша горела открытым пламенем на общей площади 200 кв.метров.
Возгорание локализовали в 04:02, а в 11:15 полностью ликвидировали. В тушении участвовали 16 человек и 5 единиц техники.
Информация для тех, кто может помочь семье:
Рост мальчика 154 см, размер одежды - 38-40, обуви - 39-40
Рост отца 175 см, размер одежды - 44-46, обуви - 40-41.
Рост матери 158 см, размер одежды - 60-62, обуви - 39.
По всем вопросам обращаться по номеру 89241824207 Голосов Станислав Юрьевич.
Семья заранее благодарит неравнодушных земляков и надеется на их поддержку.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
14:32 6 Ноября Два участка ул. 4-й Железнодорожной в Лиственничном закрывают для движения транспорта
17:12 6 Ноября Теплее станет на Сахалине к концу следующей недели
- 17:32 6 Ноября Ресурсный портфель ВТБ в Магаданской области вырос более чем на треть
15:32 6 Ноября Сахалинцы не могут найти в аптеках лекарства для лечения COVID-19 и его осложнений
14:32 22 Октября Единую вакцину против гриппа и COVID-19 создадут в России
15:04 23 Октября Главврач больницы в Коммунарке проведет телемост для дальневосточных врачей
17:12 23 Октября Циклон придет на Сахалин и на следующей неделе
15:32 23 Октября Улицу Горный воздух закроют для движения на время проведения «Ночного забега»
Выбор редакции
- 16:12 Вчера Семье погорельцев из Долинска нужна помощь
- 15:04 23 Октября Главврач больницы в Коммунарке проведет телемост для дальневосточных врачей
- 14:32 22 Октября Единую вакцину против гриппа и COVID-19 создадут в России
- 13:12 30 Сентября Сахалинские пожарные спасли кошку и сделали для нее домик
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
10:32 13 Октября Об опасности ротавирусной инфекции рассказала главный внештатный инфекционист Сахалинской области
11:14 18 Сентября Комментарий о книге «Си Цзиньпин о государственном управлении»
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?