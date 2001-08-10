Сахалинка с помощью голоса своего знакомого обманула банковскую систему

В суд ушло дело 56-летней жительницы Южно-Сахалинска, обвиняемой в краже с чужой кредитной карты. Для этого она использовала голос знакомого мужчины.

Как сообщили в УМВД по Сахалинской области, снимающая квартиру фигурантка обнаружила письмо с кредитной картой на имя владельца жилья. Для её активации нужно было позвонить в банк и подтвердить своё согласие мужским голосом.

Женщина обратилась к своему знакомому и попросила активировать кредитку с его абонентского номера, не сообщив, что подталкивает его на преступление. Мужчина позвонил на горячую линию и сделал то, что она просила.

Через третьих лиц южносахалинка обналичила с карты 14 900 рублей, оставив на ней всего 100 рублей. Однако обман вскрылся.

56-летнюю женщину будут судить по пункту "г" части 3 статьи 158 УК РФ - кража с банковского счета, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.