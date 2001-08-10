Юный житель Корсакова попытался угнать грузовик, но у него не получилось

Юный житель Корсакова попытался угнать чужой грузовик, но не смог. Полицейские завели уголовное дело.

Как рассказали в региональном УМВД, незапертая машина находилась в одном из дворов портового города, когда ее приметил школьник. Он откатил транспорт в другое место, затем залез в салон, нашел там ключ и пытался запустить им двигатель. В какой-то момент юноша услышал посторонний шум и сбежал.

Владелец автомобиля обратился с заявлением в полицию, стражи порядка оперативно установили личность юного преступника. Позже несовершеннолетний признал вину. На время следствия его отпустили под подписку о невыезде.