Коронавирусом за сутки на Сахалине заразились еще 113 человек

Еще 113 случаев заражения коронавирусом на Сахалине и Курилах выявили за сутки. За тот же период 85 человек вылечились от опасной инфекции. Об этом сообщил Telegram-канал губернатора Лимаренко сегодня вечером.

Итого на 12 ноября на островах 9205 случаев заболевания COVID-19, 4 летальных. 6 119 человек выписали с выздоровлением, ещё 3 082 проходят лечение.