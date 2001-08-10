Тихоокеанское
информационное агентство
13 Ноября 2020
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09:34, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Коронавирусом за сутки на Сахалине заразились еще 113 человек

Коронавирусом за сутки на Сахалине заразились еще 113 человек

Еще 113 случаев заражения коронавирусом на Сахалине и Курилах выявили за сутки. За тот же период 85 человек вылечились от опасной инфекции. Об этом сообщил Telegram-канал губернатора Лимаренко сегодня вечером.

Итого на 12 ноября на островах 9205 случаев заболевания COVID-19, 4 летальных. 6 119 человек выписали с выздоровлением, ещё 3 082 проходят лечение.

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