Тихоокеанское
информационное агентство
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10:12, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сбитая на ул. Сахалинской жительница областного центра скончалась

Сбитая на ул. Сахалинской жительница областного центра скончалась

Сбитая на улице Сахалинской жительница областного центра скончалась. Об этом пишет astv.ru.

Погибшая и её супруг утром 12 ноября переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser сбил обоих пешеходов и протащил их несколько метров. Некоторое время люди лежали на проезжей части. 

Позже стало известно, пострадавшие - муж и жена. Их доставили в больницу, спасти сахалинку не удалось. Её супруг находится в медучреждении. 

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