Сбитая на ул. Сахалинской жительница областного центра скончалась

Сбитая на улице Сахалинской жительница областного центра скончалась. Об этом пишет astv.ru.

Погибшая и её супруг утром 12 ноября переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser сбил обоих пешеходов и протащил их несколько метров. Некоторое время люди лежали на проезжей части.

Позже стало известно, пострадавшие - муж и жена. Их доставили в больницу, спасти сахалинку не удалось. Её супруг находится в медучреждении.