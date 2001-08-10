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09:34, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил
Коронавирусная статистика на Сахалине пополнилась 121 случаем
Коронавирусная статистика пополнилась 121 случаем на Сахалине и Курилах. за сутки. При этом 73 человека вылечились от опасной инфекции. Об этом сообщил Telegram-канал губернатора Лимаренко сегодня вечером.
Итого на 16 ноября на островах 9 673 случая заболевания COVID-19, 5 из них с летальным исходом. 6 402 человека выписаны с выздоровлением, ещё 3 266 проходят лечение.
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