Неизвестный водитель сбил пенсионерку в Яблочном и скрылся

В селе Яблочное Холмского района неизвестный сбил женщину. ДТП произошло на улице Центральной накануне, 16 ноября, в 18:35.

Как сообщили в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области, 64-летняя островитянка двигалась по краю проезжей части навстречу двигающемуся транспорту. Светоотражающих элементов на ее одежде не было, возможно, поэтому водитель и не заметил пенсионерку

В районе дома № 90 нарушитель наехал на сахалинку, она получила телесные повреждения. Однако водитель не остановился и помощь пострадавшей не оказал. Виновник аварии просто скрылся с места преступления. Марку автомобиля и личность управлявшего им человека установить пока не удалось.