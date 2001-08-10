Тихоокеанское
информационное агентство
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16:12, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Неизвестный водитель сбил пенсионерку в Яблочном и скрылся

Неизвестный водитель сбил пенсионерку в Яблочном и скрылся

В селе Яблочное Холмского района неизвестный сбил женщину. ДТП произошло на улице Центральной накануне, 16 ноября, в 18:35.

Как сообщили в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области, 64-летняя островитянка двигалась по краю проезжей части навстречу двигающемуся транспорту. Светоотражающих элементов на ее одежде не было, возможно, поэтому водитель и не заметил пенсионерку

В районе дома № 90 нарушитель наехал на сахалинку, она получила телесные повреждения. Однако водитель не остановился и помощь пострадавшей не оказал. Виновник аварии просто скрылся с места преступления. Марку автомобиля и личность управлявшего им человека установить пока не удалось.

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