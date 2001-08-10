Тихоокеанское
информационное агентство
18 Ноября 2020
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09:34, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Коронавирусом на Сахалине заразились еще 124 человека

Коронавирусом на Сахалине заразились еще 124 человека

За сутки на Сахалине и Курилах выявили еще 124 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. За этот же период 132 человека вылечились. Об этом сообщил Telegram-канал губернатора Валерия Лимаренко вечером, 17 ноября.

Итого на островах 9 797 случаев заболевания COVID-19, 5 из них с летальным исходом. 6 534 человека выписаны с выздоровлением, ещё 3 258 проходят лечение.

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