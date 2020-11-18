Тихоокеанское
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15:32, 18.11.20 | Новости происшествий Сахалина и Курил

Мужчина не захотел конфликта с женой и поэтому обманул полицию

Мужчина не захотел конфликта с женой и поэтому обманул полицию

Сахалинцу вынесли приговор за заведомо ложный донос.

Как сообщают в городском суде Южно-Сахалинска, установлено, что вечером 28 февраля 2020 года мужчина потерял 250 тысяч рублей. Горожанин решил скрыть это от жены, чтобы избежать конфликта в семье.

Подсудимый пошел в горотдел полиции и сообщил там, что неизвестный человек отобрал у него деньги, применив насилие. Мужчина осознавал, что обманывает сотрудника правоохранительных органов, но собственноручно написал заявление на имя начальника УМВД России по Южно-Сахалинску, выразив в нем желание привлечения к уголовной ответственности неизвестного человека.

Заявление приняли и зарегистрировали.

"При проведении дальнейших следственных и оперативно-розыскных мероприятий был установлен факт заведомо ложного доноса о совершении преступления. Это стало основанием для вынесения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела", - сообщают в городском суде Южно-Сахалинска.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему штраф в 20 тысяч рублей.

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