Тихоокеанское
информационное агентство
20 Ноября 2020
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09:34, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Еще 120 человек подхватили коронавирус на Сахалине

Еще 120 человек подхватили коронавирус на Сахалине

Коронавирус подтвердили у 120 человек в Сахалинской области 18 ноября. Об этом сообщил Telegram-канал Валерия Лимаренко. 

Выписали за сутки 152 пациента. 

В островном регионе 9 917 заболевших, 6 686 выздоровели, 3 228 продолжают лечение. Погибли, по официальной статистике, 5 члоевек. 

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