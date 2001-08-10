Тихоокеанское
информационное агентство
21 Ноября 2020
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09:34, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Короновирусом на Сахалине заболели уже больше 10 тысяч человек

Короновирусом на Сахалине заболели уже больше 10 тысяч человек

Коронавирусная статистика пополнилась 128 случаями на Сахалине и Курилах за сутки. При этом 243 человека вылечились от опасной инфекции, сообщает Telegram-канал губернатора Лимаренко сегодня вечером.

Итого на 19 ноября на островах 10 045 случаев заболевания COVID-19, 6 из них обернулись смертью пациентов. 6 929 человек медики выписали с выздоровлением, ещё 3 110 проходят лечение.

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