Короновирусом на Сахалине заболели уже больше 10 тысяч человек

Коронавирусная статистика пополнилась 128 случаями на Сахалине и Курилах за сутки. При этом 243 человека вылечились от опасной инфекции, сообщает Telegram-канал губернатора Лимаренко сегодня вечером.

Итого на 19 ноября на островах 10 045 случаев заболевания COVID-19, 6 из них обернулись смертью пациентов. 6 929 человек медики выписали с выздоровлением, ещё 3 110 проходят лечение.