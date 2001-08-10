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10:42, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил
Шестой сахалинец умер от коронавируса
Шестой сахалинец умер от коронавируса. Об этом сообщил губернатор области Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале 19 ноября.
Коронавирусная инфекция крайне тяжелой степени стала основной причиной смерти сахалинца 1962 года рождения. Врачи отмечают скоротечность воспалительного процесса. Причина смерти островитянина подтверждена по итогам патоморфологического исследования.
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Новости происшествий Сахалина и Курил
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