Тихоокеанское
информационное агентство
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10:42, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Шестой сахалинец умер от коронавируса

Шестой сахалинец умер от коронавируса
Шестой сахалинец умер от коронавируса. Об этом сообщил губернатор области Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале 19 ноября. 
 
Коронавирусная инфекция крайне тяжелой степени стала основной причиной смерти сахалинца 1962 года рождения. Врачи отмечают скоротечность воспалительного процесса. Причина смерти островитянина подтверждена по итогам патоморфологического исследования.

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