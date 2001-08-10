Тихоокеанское
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12:04, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Триста "квадратов" тушили пожарные в Охе

Сообщение о возгорании двухэтажного расселенного дома на улице Энтузиастов поступило диспетчеру Охинского пожарно-спасательного гарнизона 22 ноября в 05.30.

Как рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС, первый пожарный расчет был на месте через 5 минут. К этому моменту полуразрушенное строение было объято пламенем на общей площади 300 "квадратов".

Возгорание было локализовано в 07.40, а в 14.43 полностью ликвидировано. В тушении участвовали 10 человек и 2 единицы техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

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