Тихоокеанское
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13:12, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Ребенка сбили в Корсакове

Ребенка сбили в Корсакове

ДТП с участием юного пешехода произошло в Корсакове в минувшую субботу, 21 ноября.

По данным областного УГИБДД, примерно в 16.00 29-летний водитель, управляя Toyota Vitz, двигался по улице Краснофлотской. Во дворе дома № 6 он сбил несовершеннолетнего пешехода, который внезапно появился из-за угла дома.

В результате ДТП, 8-летний мальчик получил телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка.

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