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14:04, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил
Стажер магазина в Южно-Сахалинске украл 15 телефонов
В Южно-Сахалинске стажер магазина цифровой техники присвоил 15 мобильных телефонов. В дежурную часть УМВД России по городу Южно Сахалинску 18 ноября поступило заявление от директора магазина цифровой техники. В нем сообщалось что неизвестный в период с 15 по 18 ноября похитил 15 сотовых телефонов.
Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 24- летний житель Южно-Сахалинска. Известно, что молодой человек проходил стажировку в этом магазине, во время которой он начал похищать смартфоны, находившиеся в подсобном помещении. Всего за несколько дней злоумышленник завладел сотовыми телефонами в количестве 15 штук, которые в последствии продал. Ущерб от его действий составил 250 тысяч рублей.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ – присвоение или растрата имущества, вверенного виновному, совершенная в крупном размере. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
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