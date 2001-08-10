Южносахалинка ударила ножом собутыльника и сама вызвала полицию
Подозреваемую в причинении тяжкого вреда здоровью задержали в Южно-Сахалинске.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области, установлено, что 45-летняя жительница областного центра совместно с 56-летним мужчиной употребляла спиртное в квартире последнего. В ходе распития между ними возник конфликт.
Гостья схватила со стола нож и нанесла им удар мужчине в живот, а потом сама вызвала полицию. Потерпевшего доставили в больницу Медики диагностировали у него проникающее колото-резаное ранение живота с повреждением стенки желудка, внутрибрюшное кровотечение. Такие травмы оцениваются как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с применение оружия или предметов, используемых в качестве оружия".
Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.
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