Covid-19 диагностировали еще у 122 сахалинцев

В Сахалинской области за сутки еще у 122 человек диагностировали Covid-19. Об этом сообщил Telegram-канал губернатора региона Валерия Лимаренко вечером, 23 ноября.

За сутки выздоровели 89 человек.

Итого на 23 ноября в Сахалинской области 10 537 случаев заболевания, 7 321 человек выписаны с выздоровлением, 6 сахалинцев скончались от опасной инфекции, 3 210 проходят лечение.