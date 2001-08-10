Тихоокеанское
информационное агентство
24 Ноября 2020
Сегодня 18:05
75,76|89,93|44,55
Новые меры поддержки: льготные тарифы для врачей и бесплатные звонки­
09:34, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Covid-19 диагностировали еще у 122 сахалинцев

Covid-19 диагностировали еще у 122 сахалинцев

В Сахалинской области за сутки еще у 122 человек диагностировали Covid-19. Об этом сообщил Telegram-канал губернатора региона Валерия Лимаренко вечером, 23 ноября.

За сутки выздоровели 89 человек.

Итого на 23 ноября в Сахалинской области 10 537 случаев заболевания, 7 321 человек выписаны с выздоровлением, 6 сахалинцев скончались от опасной инфекции, 3 210 проходят лечение.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?