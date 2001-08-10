Авиабомбу ликвидировали в Корсаковском районе

Спасатели ликвидировали авиабомбу в Корсаковском районе. Днём 23 ноября в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация, что в лесу нашли авиационную бомбу.

Место оцепили сотрудники МВД России и аварийно-спасательного отряда Управления по делам ГО и ЧС Корсаковского района. Туда выехала оперативная группа, в состав которой вошли экстренные службы: полиция, скорая медицинская помощь, спасатели и представители ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Окрестности проверили, чтобы рядом не было людей. После этого взрывотехники установили заряд и подвели к нему провод для последующего взрыва.

- Надев экипировку для проведения пиротехнических и взрывных работ, подошли к авиационной фугасной бомбе, весом 50 килограмм, установили накладной заряд с тротиловой шашкой. Когда всё было готово, произвели взрыв. Работы завершились успешно, бомба уничтожена, ущерба окружающей среде не допущено, - сообщил начальник спасательной группы проведения пиротехнических и взрывных работ ФГКУ "Амурского спасательного центра МЧС России" Сергей Солопов.

Спасатели отмечают, вероятность обнаружения неразорвавшихся боеприпасов на этом участке по-прежнему сохраняется. В случае обнаружения предметов, напоминающих боеприпасы, следует немедленно обращаться в дежурные службы.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.