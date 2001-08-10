Коронавирусом заболели еще 130 сахалинцев и курильчан

Коронавирусная статистика пополнилась 130 случаями на Сахалине и Курилах за сутки. При этом 253 человека вылечились от опасной инфекции. Об этом сообщил Instagram-аккаунт регионального Минздрава сегодня вечером.

Итого на 24 ноября на островах 10 667 случаев заболевания COVID-19, 6 из них с летальным исходом. 7 574 человека выписаны с выздоровлением, ещё 3 087 проходят лечение.