Тихоокеанское
информационное агентство
26 Ноября 2020
Сегодня 04:11
75,47|89,89|45,73
Южносахалинцев просят сдать кровь для педагога гимназии №1
09:32, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Коронавирусом заболели еще 130 сахалинцев и курильчан

Коронавирусом заболели еще 130 сахалинцев и курильчан

Коронавирусная статистика пополнилась 130 случаями на Сахалине и Курилах за сутки. При этом 253 человека вылечились от опасной инфекции. Об этом сообщил Instagram-аккаунт регионального Минздрава сегодня вечером.

Итого на 24 ноября на островах 10 667 случаев заболевания COVID-19, 6 из них с летальным исходом. 7 574 человека выписаны с выздоровлением, ещё 3 087 проходят лечение.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?