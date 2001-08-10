Восьмилетний сахалинец едва не зарезал одноклассника

Сахалинский школьник несколько раз вонзил нож в грудь одноклассника. Возбуждено уголовное дело по п.п. "б, з" ч. 2 ст. 111 УК РФ.

Как сообщили в областном следкоме, инцидент произошел накануне вечером в одном из домов в Новоалександровске. 8-летние мальчики сидели дома и играли в планшет, родители были на работе. В какой-то момент они поссорились, после чего юный гость схватил нож и не меньше четырех раз ударил им "хозяина квартиры".

Потерпевшего ребенка с проникающим ранением грудной клетки отвезли в детскую областную больницу, где прооперировали. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Тем временем прокуратура уже начала проверку по факту случившегося. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, отметили в пресс-службе контролирующего ведомства.