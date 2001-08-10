Тихоокеанское
информационное агентство
27 Ноября 2020
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09:34, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

127 сахалинцев заболели коронавирусом за последние сутки

127 сахалинцев заболели коронавирусом за последние сутки

На 127 заболевших коронавирусом за сутки стало больше в Сахалинской области. Об этом сообщили в Telegram-канале @limarenko_official сегодня вечером, 25 ноября.

За сутки из лечебных учреждений выписали 241 человека.

Итого на вечер 25 ноября в Сахалинской области 10794 случая заболевания коронавирусной инфекцией, 7815 человек выписали с выздоровлением, 2973 проходят лечение. От COVID-19 погибли 6 человек.

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