Пострадавшему от рук одноклассника 8-летнему сахалинцу срочно нужна кровь
Пострадавшему от рук одноклассника 8-летнему Илье Гаврилову срочно нужна кровь.
Мальчик из Новоалександровска лежит в реанимации в тяжелом состоянии, врачи ввели его в искусственную кому. Медикам пока не удается остановить кровотечение из раны ребёнка.
Второкласснику очень нужна помощь земляков. Необходима кровь любой группы (предпочтительней - третьей положительной).
Сдать кровь можно на Сахалинской областной станции переливания крови:
Телефон 75-36-39.
Регистратура
- Понедельник - пятница
- Суббота, воскресенье - выходные дни
Часы приема для доноров:
- первично – с 08-30 до 10-30;
- повторно – с 08-30 до 11-30.
Напомним, инцидент произошел 24 ноября в одном из домов в Новоалександровске. 8-летние мальчики сидели дома и играли в планшет, родители были на работе. В какой-то момент они поссорились, после чего юный гость схватил нож и не меньше четырех раз ударил им "хозяина квартиры".
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