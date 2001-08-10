Тихоокеанское
информационное агентство
27 Ноября 2020
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16:12, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Пострадавшему от рук одноклассника 8-летнему сахалинцу срочно нужна кровь

Пострадавшему от рук одноклассника 8-летнему сахалинцу срочно нужна кровь

Пострадавшему от рук одноклассника 8-летнему Илье Гаврилову срочно нужна кровь. 

Мальчик из Новоалександровска лежит в реанимации в тяжелом состоянии, врачи ввели его в искусственную кому. Медикам пока не удается остановить кровотечение из раны ребёнка.

Второкласснику очень нужна помощь земляков. Необходима кровь любой группы (предпочтительней - третьей положительной). 

Сдать кровь можно на Сахалинской областной станции переливания крови:

Телефон 75-36-39.

Регистратура

  • Понедельник - пятница
  • Суббота, воскресенье - выходные дни

Часы приема для доноров:

  • первично – с 08-30 до 10-30;
  • повторно – с 08-30 до 11-30.

Напомним, инцидент произошел 24 ноября в одном из домов в Новоалександровске. 8-летние мальчики сидели дома и играли в планшет, родители были на работе. В какой-то момент они поссорились, после чего юный гость схватил нож и не меньше четырех раз ударил им "хозяина квартиры".

Потерпевшего ребенка с проникающим ранением грудной клетки отвезли в детскую областную больницу. 
 
Следственный комитет возбудил уголовное дело по п.п. "б, з" ч. 2 ст. 111 УК РФ.

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