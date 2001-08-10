Юный сахалинец ограбил ветерана труда и

Жителя Александровск-Сахалинского осудили за ограбление пенсионерки - ветерана труда и "дитя войны". Его признали виновным в грабеже и причинении смерти по неосторожности.

Как рассказали в областной прокуратуре, инцидент произошел в декабре прошлого года. Тогда 18-летний злоумышленник предложил бабушке помощь и проводил её до подъезда дома, где она жила.

Зайдя в помещение, грабитель вырвал из рук 87-летней женщины сумку с деньгами, документами, мобильником, другими вещами и скрылся. От резких движений пенсионерка потеряла равновесие и упала на лестничную площадку, получив перелом руки и травму головы.

Сам парень позже забрал 20 100 рублей, а сумку с остальными вещами выкинул на улице.

Суд назначил молодому человеку 3 года 10 месяцев в исправительной колонии общего режима. Также с него взыскали похищенную сумму и компенсацию морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил.